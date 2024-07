Abusi edilizi in città Sequestrato il cantiere delle Residenze Lac al Parco delle Cave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) "Vivi la natura anche in. Nel verde di una location esclusiva nasce il nuovo progetto residenziale". Vengono presentati così, sul sito, i tre edifici con vista lago in costruzione in via Cancano 5, leLac. Un’area nella quale, però, come osserva un dirigente dello stesso Comune di Milano "la struttura commerciale “ha divorato“ gran parte della superficie fondiaria, obbligando a una soluzione progettualemolto impattante (peraltro fronte)". L’osservazione espressa dal direttore del Settore Pianificazione urbanistica generale Simona Collarini – non indagata – è contenuta in un verbale di una "riunione di staff" acquisito dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta per lottizzazioneva, false attestazioni e abuso d’ufficio, che ieri ha portato al sequestro delLac.