A Finale Emilia torna ’An ghin gò’ Quando il teatro è a misura di bimbo

(Di sabato 20 luglio 2024) Per tre domeniche consecutive, a’Angò’, la rassegna diper l’infanzia, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Gli spettacoli serali (sempre alle 21, con ingresso gratuito) andranno in scena nel giardino del Maf – Biblioteca Comunale di viale della Rinascita oppure, in caso di maltempo, nella vicina aula magna della scuola media Frassoni. Si partirà domani con ’Enrichetta dal ciuffo’ (in foto, consigliato per bambini dai 4 anni) della compagniaPerdavvero. Storia di una bimba tanto brutta quanto intelligente e simpatica, e con un dono speciale: far diventare intelligente e simpatica anche la persona di cui si sarebbe innamorata. Domenica 28 la compagnia Tcp Tanti Cosi progetti presenterà ’Chi ha paura di denti di ferro?’ (consigliato dai 3 anni). Una strega vive isolata in un bosco, ma tre fratellini decidono di scoprire se esista veramente.