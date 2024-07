Viva il Cinema | ancora per pochi giorni la manifestazione che porta il cinema gratis in periferia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alessandro Preziosi, Jasmine Trinca e Giovanni Veronesi tra gli ospiti attesi nei prossimiper l'eventoil, che si concluderà il 26 luglio. Si concluderà il 26 luglio la seconda edizione diil!, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell'ambito dell'Estate Romana, chela Settima Arte nelle periferie della città.attive le arene del comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) e del Corviale, in via Poggio Verde (XI Municipio), per godere della visione di tante proiezioni gratuite per ritrovare il gusto di riunirsi davanti a uno schermo e per condividere l'esperienza del. Le proiezioni sono introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del