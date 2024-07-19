Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 09:15 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 08.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CHE AL MOMENTO PROVOCA CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE Roma PROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TAR CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IL VENERDI E IL SABATO LE METROPOLITANE A B E B1 OSSERVANO L’ORARIO PROLUNGATO CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINE ALL’1, 30 DI NOTTE INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LA STAZIONE SPAGNA RIMANE CHIUSA AL SERVIZIO CLIENTI PER LAVORI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CHE AL MOMENTO PROVOCA CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ROMA PROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TAR CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IL VENERDI E IL SABATO LE METROPOLITANE A B E B1 OSSERVANO L’ORARIO PROLUNGATO CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINE ALL’1, 30 DI NOTTE INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LA STAZIONE SPAGNA RIMANE CHIUSA AL SERVIZIO CLIENTI PER LAVORI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 08:15 - 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTOLA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADAE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENT SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA IN CARREGGIATA INTAERNA TRA CASILINA E APPIA ANDANDO VERSO IL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PROSEGUIAMO SU VIA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTOLA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADAE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. romadailynews
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