Uno sportello contro le discriminazioni la Flaica Cub apre alle emarginazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna lucina accesa nel buio, unole. In fondo ad un tunnel si vede infine qualcosa per sostenere quanti si trovano in difficoltà e a disagio a seguito dei propri orientamenti sessuali a causa: il sindacatoCub del segretario nazionale Marcelo Amendola ha voluto mettere in campo uno strumentoleLGBTQIA+,la violenza di genere,lerazziali, culturali, religiose. Questa struttura fornisce assistenza e supporto per quanti sono in condizioni di acuta difficoltà personale nel contesto di un progettola violenza di genere che prevede forme concrete di supporto e assistenza psicologica, nonché supporto legale e sindacale.