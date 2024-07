Tornerò a fare campagna elettorale La sfida di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) «la prossima settimana». L'ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe, isolato dopo aver contratto il Covid-19. «Non vedo l'ora di tornare inla prossima settimana per continuare a denunciare la minaccia dell'agenda del Progetto 2025 di Donald Trump», ha affermatoin una nota. «La visione cupa del futuro di Donald Trump non ci appartiene come americani. Insieme, come partito e come Paese, possiamo sconfiggerlo alle urne», ha aggiunto. Quanto alla richiesta di un passo indietro, il presidente americano si sentirebbe «personalmente ferito e tradito» dal modo in cui molti importanti esponenti democratici lo abbiano in qualche modo scaricato come candidato nella corsa alla Casa Bianca. Lo scrive la Nbc citando due fonti a conoscenza del suo pensiero.