Ruba un orologio da 80mila euro a una turista poi pubblica selfie in cui lo indossa Arrestato a Milano il ladro 23enne

(Di venerdì 19 luglio 2024)undaa unanella hall di un albergo, poidiversicon il prezioso oggetto al polso. Consentendo alla polizia di individuarlo senza alcun dubbio. Così ieri il, un ragazzo di 23 anni di origine marocchina, è stato. Il furto, commesso lo scorso 27 giugno in via Manzoni, ha coinvolto una coppia di turisti americani. Lei, sessantenne, stava prendendo l’ascensore insieme al marito di 69 quando lo scippo è avvenuto. Subito sono iniziate le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti all’identità del, rintracciato in un albergo del quartiere Lambrate da cui lo hanno visto uscire con diversi bagagli per poi salire a bordo di un taxi.