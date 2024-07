Ridicolizzati e attaccati | la replica di Roberto Baggio una bomba su Arrigo Sacchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)è sempre stato uomo che ha preferito stare fuori dal caos, dalle discussioni, che ha osservato la vita con distacco, ma anche con attenzione. Dopo il suo ritiro dal calcio a fine 2004, non si è allenato più. È rimasto nella sua villa in Veneto, andando a caccia, godendosi la moglie Andreina Fabbi, godendosi la vita. Centellinando le interviste e le apparizioni in pubblico, scegliendo il silenzio e la riservatezza ma costretto a rispondere a distanza alle parole disul rigore sbagliato a Usa '94, che sono giunte inaspettate dall'ex tecnico del Milan alla Gazzetta e lo hanno turbato. “La differenza tra la mia Italia del 1994 e l'Italia di Lippi del 2006 che ha vinto il titolo è in un rigore — le parole dell'ex allenatore di Fusignano alla Rosea mercoledì —lo ha sbagliato, Fabio Grosso lo ha segnato”.