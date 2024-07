Renzi apre a Conte | Alleanza possibile C’è solo un modo per battere la Meloni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) Matteoin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ad unacone parla anche del Pd e di Elly Schlein. È un Matteoche a sorpresa guarda ad unacon Pd e M5s. Dopo mesi in cui il leader di Italia Viva aveva chiuso alla possibilità di scendere in campo con i pentastellati, ora la situazione sembra essere completamente differente e l’ex premier non esclude a priori un accordo con Giuseppee con i dem. Matteo– cityrumors.it – foto AnsaL’apertura arriva in un’intervista al Corriere della Sera nella quale sottolinea come “il Pd ha fatto cadere i veti e quindi non c’è neanche il nostro messo nel 2022. A questo punto noi abbiamo un compito: quello di non chiudere le porte neanche ai Cinque Stelle. Alle Europee abbiamo sfiorato il 4% e quindi possiamo essere decisivi alle prossime politiche“.