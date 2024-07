Quest’Inverno Temptation Island passa in Rai con Se Mi Lasci Non Vale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Amanti di, preparatevi! Su Rai 2 sta per arrivare un nuovo reality che promette scintille e colpi di scena: Se MiNon. Rai 2 pronto a prendersi il suoinvernale: arriva “Se MiNon”, il nuovo reality con Luca Barbareschi Niente falò, niente tentatori, niente Is Morus Relais. In questo nuovo format, condotto da Luca Barbareschi, sei coppie in crisi si metteranno alla prova per capire se il loro amore è ancora vivo o se è giunto il momento di dirsi addio. Un percorso di 4 settimane all’insegna di prove e sfide: Per un mese, i protagonisti saranno rinchiusi in una villa dove dovranno affrontare prove, sfide, esperimenti sociali e candid camera, sia all’interno che all’esterno della villa.