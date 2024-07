Presentazione Napoli a Dimaro | Conte risponde ai tifosi chi non salta juventino è poi la promessa – video

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) La SSCsi presenta ufficialmente aai cori deisulla Juve. Osimhen accolto dal boato della folla. Calciomercatoparla del ritiro e delle aspettative La SSCha presentato ufficialmente la squadra 2024-2025 in ritiro a. Alle ore 21:00 la squadra al completo è salita sul palco di Piazza Madonna della Pace per la tradizionaledi fronte ai tantissiminapoletani accorsi in Val di Sole. A fare da maestro di cerimonie c’era Daniele “Decibel” Bellini, deejay e speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Nonostante la pioggia, la piazza si è riempita come sempre per accogliere la squadra. Un boato ha accolto Osimhen sotto il diluvio, dimostrando l’affetto deiper l’attaccante nigeriano.