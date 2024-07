Nidi e materne si comincia il 16 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il nuovo anno scolastico per le scuolecomunali e idi Rimini inizierà lunedì 162024 e terminerà lunedì 30 giugno 2025. I periodi di sospensione si allineano a quelli delle scuole statali del primo ciclo d’istruzione nel comune. Le lezioni saranno sospese il 14 ottobre per la festa del Santo Patrono, l’1 e 2 novembre per Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti, e l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione. Nel 2025, le scuole resteranno chiuse il 25 aprile per la Liberazione, il 1 maggio per la Festa del lavoro e il 2 giugno per la Festa della Repubblica. Le vacanze natalizie saranno dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile. Ulteriori giornate di sospensione sono il 23 dicembre e il 2 maggio.