MotoGP | Pol Espargarò torna in MotoGP | è ufficiale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una seconda wild-card in questo Motomondiale 2024 per Pol. Il collaudatore della KTM scenderà nuovamente in pista all’interno di un weekend dial Red Bull Ring nel prossimo Gran Premio d’Austria 2024 che la classe regina correrà a metà agosto. Una grande occasione per il centauro di trentatré anni che tenterà di mettersi in mostra all’interno di una sfida che per il team austriaco non è come tutte le altre. Una bella responsabilità, certamente, che il ragazzo è felice di sobbarcarsi sulle spalle.