Mazzetti | Palinsesto Rai povero E su La Nove Sergio sbaglia di grosso | è già un concorrente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Giornalista, autore, saggista, già capostruttura Rai, storico collaboratore di Enzo Biagi e Fabio Fazio, Lorisè uno che Viale Mazzini la conosce a fondo. Quindi chi meglio di lui può farci un’analisi dei nuovi palinsesti Rai presentati ieri?, da dove vogliamo iniziare? Partiamo dalle assenze: undella Rai, già decimato l’anno scorso, privo di Fiorello e Amadeus (passato a La, ndr), mi pare che non ci siamo per niente È molto grave nell’ottica dell’intrattenimento. Sono due grandi professionisti. Amadeus l’ha dimostrato in cinque anni di Sanremo, Fiorello non devo essere io a parlarne. Però l’Ad Rai, Robertoha detto che non vede Lacome unLaè già un, perché l’arrivo di Fabio Fazio ha acceso la televisione che molti non conoscevano.