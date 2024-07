L' indagato e il condannato scandalo-Pd in Puglia | le due decisioni di Michele Emiliano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Secondo la procura di Bari ci furono grandi irregolarità per la realizzazione dell'ospedale Covid alla Fiera del Levante realizzato dalla regionein forza dello stato d'emergenza. Ieri sono stati rinviati a giudizio dieci indagati a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti. Tra loro almeno tre dirigenti nominati direttamente da: Mario Lerario, ex capo della Protezione civile regionale, Antonio Mercurio rup del procedimento, e Felice Antonio Spaccavento, componente della commissione di gara, poi candidato nelle liste dialle regionali, e pochi mesi fa promosso dalla Giunta dicoordinatore regionale della Rete delle Cure Palliative.