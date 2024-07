La riconferma difficile Obama e Pelosi a Biden | Non batterai Trump Ora Joe valuta il ritiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA Fosse solo il Covid, peraltro beccato in forma lieve. Ormai contro Joeè un assedio. Più che l’isolamento dal virus nella sua casa in Delaware, pesa l’isolamento politico al quale concorrono il suo ex capo, Barack, e una delle sue storiche alleate, Nancy. L’ex speaker della Camera – un peso massimo del partito – dopo aver lavorato dietro le quinte spingendo deputati di primo piano come Adam Schiff a chiederne pubblicamente il, avrebbe parlato direttamente con l’amico Joe. Secondo la Cnn gli ha fatto vedere i sondaggi e gli ha detto direttamente: "Vedi, non puoi vincere". Un messaggio simile è venuto anche dai leader dem di Camera e Senato. In due incontri separati Hakeem Jeffries e Charles Schumer hanno infatti spiegato al presidente che con lui ancora candidato è a rischio la possibilità di vittoria dem anche al Congresso.