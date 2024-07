In tre in moto sull’Asse interurbano a tutta velocità una senza casco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) La scena è stata immortalata da una dash cam, una telecamera per auto. Quella di Luca Serughetti, presidente di Uniacque ed ex sindaco di Bolgare, che ha postato sui social l’assurda immagine. “Non l’ho condivisa in quanto presidente di Uniacque – premette – ma in quanto cittadino, perché certe cose lasciano sbalorditi”. Martedì 16 luglio, intorno alle 14.30, Serughetti era al volante della sua auto. “Ero in prima corsia, diretto a Treviolo, quando ho visto questi ragazzi a bordo dello scooter in fase di sorpasso – racconta -. Erano in tre e la ragazza al centro era, con l’infradito. Andavano pure veloci, sono rimastoparole”. E c’è da credergli. “L’asseè una strada trafficata, non è un sentiero che porta alla spiaggia – commenta Serughetti -.