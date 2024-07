In tilt anche l’A1 dopo il caos voli e i treni in tilt | fino a 13 km di coda per un camion in fiamme Sotto il sole per ore anche anziani e bambini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) Giornata da incubo per chi si è messo in viaggio oggi in Italia,per gli automobilisti che si sono ritrovati intrappolati per oreilin unadi 13 chilometri sulla A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello. Sempre oggi chi aveva deciso di partire ha dovuto fare i conti con ilmondiale suiper il bug informatico di Crowdstrike e il guasto all’Alta Velocità all’altezza di Firenze, con ritardi che hanno toccatoi 160 minuti. Ilinche ha bloccatoI forti rallentamenti sulla A1 sono stati causati da unche trasportava carta andato a fuoco, nel tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna sulla Direttissima. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 15.35 con tre squadre e altrettante autobotti. L’incendio però si è propagatoalla vegetazione a bordo della strada.