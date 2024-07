‘Goodbay Love’ | nuovo brano di Alessandra Celletti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sulla scia dell’ottimo riscontro di Ultraminimal Piano Essenceannuncia l’uscita del suoGoodbye Love, disponibile dal 9 agosto su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo arriva nel cuore dell’estate e si distingue per la sua melodia immediata e la semplicità della progressione armonica. Goodbye Love nasce da un’emozione profonda e personale.racconta: “Questonon vuole avere nessuna pretesa compositiva, ma è solo il mio ultimo saluto a mio padre, che è volato via lo scorso febbraio. Quando mio fratello mi chiese di suonare l’organo della chiesa durante la cerimonia funebre, questa composizione è nata spontaneamente. È un tributo speciale che rappresenta il mio amore e il mio ricordo per chi mi ha trasmesso la vita e il grande amore per la musica“.