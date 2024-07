F1 grave errore di Charles Leclerc nella FP2 in Ungheria | SF-24 contro le barriere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non un bel periodo per. Il monegasco, dopo la vittoria a Montecarlo, ha portato a casa solo 12 punti nei restanti appuntamenti del Mondiale 2024 di F1 e, al di là dei problemi di natura tecnica della SF-24, non c’è stata perfezione da parte sua alla guida. Un trend negativo confermato quest’oggi, nel corso della prima giornata di prove libere del GP d’FP2stava cercando di trovare la quadra, in termini d’assetto, ma affrontando la curva 4 in salita ha perso in uscita illlo della SF-24. Un sovrasterzo molto importante, con la vettura del Cavallino Rampante che è andata pesantementele, danneggiando la parte anteriore e posteriore sul lato sinistro della Rossa e anche il nuovo fondo introdotto in questo appuntamento. Nei fatti, turno finito pere lavoro di set-up che si complica in vista di quel che sarà.