Concordato preventivo | cosa prevede il regime forfettario

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilrappresenta un’importante novità per i contribuenti che operano sotto il. Questa misura, recentemente approvata, offre l’opportunità di accordarsi anticipatamente con il fisco per definire il reddito imponibile per un periodo di due anni, evitando controlli successivi. Vediamo in dettaglioe quali sono i principali aspetti da considerare. Cos’è ilIlè uno strumento che permette ai contribuenti di definire in anticipo il proprio reddito imponibile, accordandosi con l’Agenzia delle Entrate. Questo accordo ha una durata di due anni e consente di stabilire un’imposizione fiscale certa, riducendo così l’incertezza e il rischio di futuri accertamenti fiscali.