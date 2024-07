Ci sono conseguenze Martina Colombari la scoperta dopo il caso del figlio Achille

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)e lail caos sul. Da qualche giorno non si fa che parlare di quello che ha combinatoCostacurta,dell’ex miss Italia e dell’ex calciatore del Milan Alessandro Costacura detto “Billy”. Non è la prima volta che il giovane, oggi 19enne, fa parlare di sé per comportamenti, diciamo così, sopra le righe. In passato era stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Aveva infatti dato un pugno in faccia a un vigile intervenuto per una sua sfuriata su un taxi. Successivamente si era scusato sui social. In seguito ildie Billy Costacurta ha confessato di essere dipendente da telefonino e social. Recentemente sul suo profilo è apparsa una strana storia con polverine rosa, soldi e la frase: “Quando seipuoi spostarne quanta ne vuoi“.