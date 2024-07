Auxilium acque agitate | Rischio tagli ai servizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) La fotografia immortalata durante l’assemblea dei lavoratori diVitae, convocata da Cgil e Cgil Fp, inquadra una serie di perimetri scivolosi, tanto che si prospetta la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti dell’azienda partecipata dalla Asl, azionista di maggioranza per oltre il 50%. I nodi al pettine che attanagliano la struttura riabilitativa sono messi in fila dai sindacalisti Cgil e Cgil Fp Massimo Basilei, Mario Di Maio e Sonia Antoni. "Pochi giorni fa, l’incontro del tutto infruttuoso con l’azienda, dopo mesi di nostre pressanti richieste - dicono - nessuna risposta su un ragionamento di riqualificazione di questa importante struttura a livello regionale. Intanto l’amministratore unico Alfonso Stella ha parlato di un piano di rientro". Che tradotto, per i sindacalisti della Cgil, "potrebbe manifestarsi inai posti letto e agli stessi