Addio a Cheng Pei-pei star del film La tigre e il dragone di Ang Lee

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'attrice cinese divenne nota per il classico del cinema wuxia Le implacabili lame di rondine d'oro.Pei-pei, icona del cinema d'azione nata in Cina e che recitò nelcandidato all'Oscar Lae ildi Ang Lee, e nel cult wuxia Le implacabili lame di rondine d'oro di King Hu, è scomparsa all'età di 78 anni., considerata una pioniera dei ruoli nelle arti marziali per le attrici è scomparsa mercoledì nell'area della baia di San Francisco. Da lungo tempo soffriva di una malattia degenerativa del cervello, che ha deciso di donare alla ricerca medica. Carriera action Nativa di Shangai,si trasferì ad Hong Kong nel 1962. Formatasi nel balletto e nella