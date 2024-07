Temptation Island 2024 diretta quarta puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 18 luglio 2024) AnticipazioniQuarto appuntamento per il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste della nuova edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornarvi inminuto per minuto su tutto ciò che accade nel villaggio sardo di Is Morus Relais.Al via il giro di boa per le sei coppie rimaste. Stasera, parte del focus si concentrerà sulla coppia formata da Lino e Alessia. Il loro viaggio sembrerà infatti giunto a conclusione, salvo ulteriori colpi di scena. Inoltre, nel corso della, un’altra coppia verrà messa a dura prova. Deluso dagli eventi, un fidanzato chiederà a Filippo il falò di confronto anticipato con la propria fidanzata.