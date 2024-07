Taremi primo compleanno all’Inter | già si è fatto due regali!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tanti auguri a Mehdi, che oggi compie gli anni. L’attaccante iraniano ieri assoluto protagonista nella vittoria in amichevole dell’Inter sul Lugano. BUON– Tanti auguri a Mehdi! L’attaccante iraniano, nato il 18 luglio del 1992, compie 32 anni. Arrivatoall’inizio di questa stagione, oggi festeggia il suoin nerazzurro, dopo aver segnato i suoi due primi gol nell’amichevole contro il Lugano. Meglio di così non poteva festeggiare il suo, che ieri non si èattendere e neltest match del precampionato nerazzurro ha regalato una doppietta decisiva per permetteredi superare il Lugano. Prima su rigore e poi con lo scavetto. Insomma, ci sono stati esordi peggiori. Ovviamente per quello ufficiale bisognerà aspettare il prossimo 17 agosto sul campo del Genoa a Marassi.