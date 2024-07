Show don’t tell EP 1 | Spider-Man 2

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è soliti dire che un’immagine valga più di mille parole e nel cinema questo senz’altro più vero che mai. La settima arte raggiunge il suo massimo potenziale quando riesce a fare una cosa tanto semplice quanto complessa: far avanzare un racconto senza bisogno di parole. Per questo esiste una regola non scritta, un comandamento impresso nella roccia per chiunque voglia scrivere una storia:. Mostramelo, non dirmelo. Nasce oggi quindi la nostra nuova rubrica, dove proveremo a studiare i film usando questa chiave di lettura e portandovi ogni volta le 5 scene in cui il comandamento delloviene seguito alla perfezione, regalandoci così immagini che resteranno per sempre impresse nelle nostre menti e nella storia del cinema. Iniziamo in questa prima puntata da un film che quest’anno compie vent’anni, ma che sembra sia uscito ieri.