Morta in dirupo a Ischia la sorella | Era terrorizzata dal compagno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Perché non ha chiamato me? Perché non ha chiamato qualcuno che potesse aiutarla?". Non si dà pace Tetiana, ladi Marta Maria Ohryzko, a soli 32 anni, caduta in undopo avere chiesto per ore aiuto al, Ilia Batkrakov, 40 anni, che non l'ha aiutata. Ha chiesto aiuto dal vivo e al telefono solo a lui, che - secondo quanto emerge - la vessava e la rendeva succube da anni. Almeno tre gli episodi allarmanti, in un caso è finita anche in ospedale per ustioni di secondo grado. Lui, aveva confessato la vittima alla, la avrebbe spinta dentro un rogo, vicino alla roulotte dove viveva a poca distanza dalla famiglia di origine. Ma non è riuscita mai a formalizzare una denuncia, anche se Tetiana lo faceva, gridava aiuto, provava a convincerla, parlava con le autorità competenti. Ma in assenza di una denuncia della parte lesa poco si può fare.