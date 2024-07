Meghan in lacrime per la dichiarazione di William | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024)Markle torne nel mirino delle polemiche. Non per il suo brand di lifestyle American Riviera Orchard, che sembra avere ancora delle difficoltà a partire. A far chiacchierare i tabloid inglesi, questa volta, è un episodio che vede come protagonisti la moglie del principe Harry e il principe. Leggi anche: Kate Middleton a Wimbledon: Djokovic svelasi sono detti Leggi anche: Francesca Pascale e Paola Turci, divorzio ufficiale: i motiviinper ladiMarkle non è mai riuscita ad avere un buon rapporto con la famiglia reale d’Inghilterra. E come tutti sanno, anche i due fratelli non si parlano da molto tempo e anche la malattia di Re Carlo non ha portato ad una rappacificazione.