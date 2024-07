Il suo problema è evidente Boris Becker stronca Sinner qual è il punto debole di Jannik

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lo chiamavano Bum Bum per l'esplosività del servizio e l'abilità nel serve-and-volley, è stato il più giovane vincitore nella storia del Torneo di Wimbledon maschile, avendolo vinto per la prima volta a 17 anni e tutt'ora mantiene il record. È stato numero uno al mondo nel 1991. Una volta appesa la racchetta al chiodo, è diventato allenatore e ha guidato Djokovic prima e Holger Rune poi, fino a febbraio di quest'anno. Stiamo parlando, ovviamente, di, 49 tornei vinti per uno dei più forti tennisti di sempre sulle superfici rapide. Il tedesco dice la sua su, analizzando la rivalità che c'è e ci sarà nei prossimi anni con un altro giovane talento del tennis mondiale: il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz. Non c'è dubbio che siano loro i due astri nascenti, anzi già abbondantemente nati, del tennis moderno.