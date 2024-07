Grande Fratello anticipati 7 potenziali nomi del cast | un ex tronista ex gieffini e un nome caldo del gossip di questa estate

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri sera nel corso di un’ospitata a Gente di Marte, il programma radiofonico condotto da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha spoilerato idi setteconcorrenti della prossima edizione del. Potrebbero varcare l’ambita porta rossa della Casa più spiata d’Italia diversi volti già conosciuti agli appassionati dei reality show e del dating show di Canale 5. E poi ancora due attrici, e una modella al centro delle cronache rosa incaliente2024. Ecco le parole dell’influencer: Ti do idel Gf : Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Chimirri, Vera Gemma. E poi Garance Authié la modella fidanzata con Fedez. E poi un ex protagonista di Mare Fuori che non posso dire. Sì è maschio però non posso dire.