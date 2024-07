Atp Gstaad 2024 | programma e orari venerdì 19 luglio con Berrettini e Fognini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilcon glie l’ordine di gioco di19con in campo Matteoe Fabio, ben due italiani, al torneo Atp di. In Svizzera, sulla terra rossa, sarà una giornata che si tingerà d’azzurro. Non prima delle ore 15, infatti, Fabiosfiderà Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 17.30, toccherà a Matteo. La speranza, ovviamente, è quella di ritrovarsi con due italiani in semifinale, di seguito ecco lazione completa dei quarti di finale. ROY EMERSON ARENA ore 10.30 (Q) Halys vs (Q) Heide a seguire (5) Struff vs (4) Etcheverry non prima delle ore 15 (1) Tsitsipas vs (7)(3) Auger Aliassime o Hanfmann vs (6)Atp19conSportFace.