Alluvione ok alla raccolta dei detriti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Partita la rimozione del materiale sovralluvionato, sarà utilizzato per realizzare il sottofondo di un piazzale per edilizia. Le analisi Arpam hanno dato l’ok per il trasferimento del mix tra sabbia–ghiaia–limo, accatastato nel piazzale a poca distanza dal casello autostradale. "Si tratta di 40 mila metri cubi di materiale, per un peso di circa 60 mila tonnellate – spiega l’ingegner Vito Macchia – non appena c’è stata la possibilità, la ditta interessata ha avviato la richiesta e subito sono state portate a termine le pratiche che consentono di poter rimuovere il materiale rimosso per consentire l’ampliamento dell’alveo del fiume". Destinazione Trecastelli dove avverrà il riutilizzo, per lo spostamento occorrerà poco più di un mese.