Venezia terremoto politico e giudiziario | cosa è successo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’amministrazione comunale diè al centro di uncon pochi precedenti. L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Renato Boraso, è stato arrestato il 16 luglio con accuse di corruzione, mentre il sindaco Luigi Brugnaro è indagato nell’ambito della stessa inchiesta. Tutto ha origine da un’inchiesta per corruzione della procura di, guidata da Bruno Cherchi. L’indagine è legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali in base a presunti favoritismi a imprenditori, anche stranieri. Il sindaco Luigi Brugnaro è sotto inchiesta, assieme a due funzionari del suo gabinetto: Morris Ceron e Derek Donadini. Nell’ambito della stessa indagine, portata avanti dalla Guardia di Finanza, ma in un filone diverso, è stato appunto emesso l’ordine di arrestato nei confronti dell’assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso.