Un quarto di secolo per il Mercatino del Gusto di Maglie | baluardo contro mode tendenze e meteore social

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Undi, cinque lustri, due decenni e mezzo. Comunque li si voglia definire, i 25 anni di vita deldeldi– nato nell’ormai lontano 2000 – sono una questione linguistica che non cambia la sostanza. Perché la manifestazione, che nel 2024 celebrerà appunto questo compleanno importante con una “extended version” – prevista a, come di consueto, dall’1 al 7 agosto – ha rappresentato e rappresenta innegabilmente unle, le, le, non solo in fatto di enogastronomia. Non a caso la parola chiave di questa edizione costituisce una sintesi mirabile della sua filosofia, tutta incentrata sulla cultura del progetto, giammai sul puro e semplice consumo di cibo e vino: “Fondamentali”.