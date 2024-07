Un posto al sole trama 17 luglio 2024 | nuovi guai per Rosa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Picariello si ritroverà di nuovoa causa di Luisa, come annuncia ladi Unaldi mercoledì 17. La donna, di recente, finalmente è tornata a vivere nel suo appartamento, ma ha constatato subito con sgomento di essersi inimicata gli abitanti del quartiere per essersi rifiutata di abbandonare il suo appartamento e darla vinta alla criminalità organizzata. Luisa, in particolare, ha manifestato il proprio risentimento nei confronti die suo figlio non ha esitato a prendere di mira il piccolo Manuel, picchiandolo e infastidendolo in varie occasioni. La Picariello si è confrontata con Don Antoine, il quale le ha consigliato di non agire di impulso e di non rispondere alle provocazioni di Luisa.