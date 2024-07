Simone Biles Rising | Verso le Olimpiadi la recensione | Una storia di rinascita

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La serie:le, 2024. Creata da: Katie Walsh. Genere:: Documentario. Durata: 50 minuti circa/4 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Il percorso didi, che abbandonò la competizione Olimpica nel 2021 per i suoi problemi di salute mentale. A chi è consigliato? A chi ama le storie die i documentari che ripercorrono le parabole di successo sportivo. Sono pochi gli atleti che nelladello sport hanno raggiunto gli stessi traguardi di. Nella sua disciplina è la prima indiscussa, la GOAT (“Greatest Of All Times la più Grande di Tutti i Tempi), una ginnasta che ha ottenuto risultati incredibili con il suo mix unico di forza e precisione.