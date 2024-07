ROH | In arrivo cambiamenti significativi?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Ring of Honor si Prepara a un Cambiamento Significativo Per i fan della Ring of Honor (ROH) che desideravano una maggiore attenzione al brand, sembra che ci siano buone notizie all’orizzonte. Recenti indiscrezioni suggeriscono un futuro più luminoso per la promotion di wrestling, conin. Indagini di Fightful Select sul Futuro della ROH Nelle ultime settimane, Fightful Select ha condotto delle indagini sul futuro della Ring of Honor, sia in generale che in relazione al prossimo accordo sui diritti mediatici di AEW. Le informazioni raccolte indicano che, almeno nel breve termine, la ROH dovrebbe ricevere maggiori attenzioni e risorse. Punti Chiave per il Futuro della ROH 1.