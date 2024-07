Red Bull Street Streamer fa tappa a Napoli

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’avventura di Redprosegue e si prepara ad affrontare la sua terza e ultima. Il progetto itinerante di Red, capace di portare lo streaming su quattro ruote in un viaggio tra le mete più estreme e curiose d’Italia, è pronto al grande epilogo che farà sosta a, per permettere al content creator Dario “Moonryde” Ferracci di avventurarsi nei suoi celebri sotterranei. In compagnia delloFilippo “P1bo” Torricelli e in linea con il rinnovato format dell’edizione di quest’anno, un’ultima serie di prove di sopravvivenza verranno trasmesse in diretta IRL, sfidando le leggi della connettività e il senso dell’orientamento di Moonryde, in una corsa contro il tempo per fare ritorno al suo van.