Golf parata di stelle all' ultimo major

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà un field stellare quello al via del 152° The Open, il torneo Slam delpiù antico del mondo. In campo 49 tra i primi 50 giocatori del ranking mondiale e ben tre alfieri azzurri. Si gioca per la 98ª volta in Scozia e per la 10ª sul percorso del Royal Troon dove tornerà in gara Tiger Woods e difenderà il titolo Brian Harman, il quale ha poche possibilità di ripetersi dopo un anno in cui non ha più vinto. Il favorito d’obbligo è Scottie Scheffler, numero uno mondiale con quasi il doppio dei punti sul secondo, Rory McIlroy (Open Champion nel 2014 edei sette concorrenti capaci di difendere il titolo), è il favorito d’obbligo, sia per il netto dominio esercitato, sia alla luce dei sei successi stagionali, compreso quello nel Masters, che ha fatto suo per la seconda volta.