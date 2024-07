È tornata l’acqua a Serrungarina | Chiedo scusa ho fatto il possibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Sandro Franceschetti E’ieri alle 12nelle case die Bargni, rimaste a secco dalle 10,30 di lunedì. Un disagio enorme, durato quasi 26 ore, acuito dalle temperature roventi, che ha‘arrabbiare’ (è un eufemismo) e preoccupare la gente dei due piccoli borghi, compreso il prete don Mario Giulietti, anche perché non si capiva il motivo dell’interruzione, ora dopo ora sempre più insopportabile. Un’interruzione in merito alla quale va precisata la totala estraneità di Aset, che non gestisce il servizio idrico a Colli al Metauro. A fare il punto è l’assessore Marco Bargnesi, che pur comprendendo l’ira della gente rigetta con forza l’affermazione che il Comune se n’è fregato.