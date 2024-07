È morto punto da un insetto Lutto nel calcio italiano il dramma al campo sportivo davanti alla moglie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Paolo,a 64 anni dopo essere statoda unnello sport, l’uomo era il presidente di una squadra die un uomo molto in vista nella sua città. Ilnel bolognese, precisamente a Casalecchio di Reno, all’interno del“Veronese” in via Salvador Allende. È qui che è successo il fattaccio: l’uomo è statoimprovvisamente da alcuni in setti e pochi istanti dopo, Paolo Tassi ha avvertito un malore a seguito di un choc anafalittaco dovuto alle punture degli insetti. >>in spiaggia, nonna Sabina muorefamiglia. Il gesto per la nipotina di 3 anni, poi la tragedia È successo nel pomeriggio del 16 luglio 2024. Paolo era aldella squadra dilettantistica. Dopo la puntura sono stati chiamati immediatamente i soccorsi del 118 che sono arrivi in pochi minuti.