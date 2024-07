Di chi sono i droni che volano sopra le truppe ucraine in Germania

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Eumam Ukraine, acronimo che sta per “Eu Military Assistance Mission in support of Ukraine”. È questo il nome del programma europeo istituito nel 2022 con l’obiettivo di addestrare, entro la fine del 2024, ben 60.000, utilizzando istruttori provenienti da ventiquattro Paesi diversi. Sulla base di questo programma, scaglioni di coscritti ucraini nell’ordine delle centinaiaospitati in(ma non solo) per svolgere corsi di addestramento intensivi della durata di circa sei settimane, con l’obiettivo di imparare le basi della guerra di trincea e dell’urban warfare prima di essere dispiegati al fronte.