Dalla Spagna Atletico Madrid ‘sorpreso’ dal passaggio di Morata al Milan

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La trattativa trae Alvarosi è ormai conclusa e nelle prossime ore il calciatore spagnolo si legherà ai rossoneri, ma l’si è comunque detto “sorpreso”decisione del centravanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, il capitano dellaha contattato solo nella giornata di martedì il proprio club per annunciare la sua partenza. Due settimane primaaveva dichiarato di voler vincere con l’, prima di ritrattare e denunciare un clima ostile in. Secondo la ricostruzione di As, martedìha inviato un messaggio a Miguel Angel Gil, amministratore delegato, e Carlos Bucero, direttore generale, per incontrarli allo stadio Wanda Metropolitano.