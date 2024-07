Cover me l’edizione 2024 vinta dalla band comasca Funcool

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo. È stata la”, con ladell’intramontabile Sad Eyes, a vincere la V edizione del contest “Me”, ideato dal gruppo NOI & Springsteen e dedicato alle migliori reinterpretazioni dei classici di Bruce Springsteen. A condurre la serata, tenutasi nella suggestiva cornice del Parco Sant’Agostino di Bergamo, e commentare i brani in gara lo scrittore nonché amante di Springsteen Dario Migliorini, accompagnato dall’autorevole voce del DJ radiofonico e produttore musicale Marco Biondi, ex speaker di Virgin Radio e ora a Radio Capital. Una competizione suonata fino all’ultima nota,quale isono usciti vincitori per la loro capacità di interpretare al meglio l’idea del contest.