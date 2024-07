Cosa non torna nell' arresto di Louis Dassilva | gli elementi a favore dell’indagato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rimini, 17 luglio 2024 – Qualità pessima del video che ritrarrebbe l’assassino, esami del dna ancora non pervenuti, l’alibi difeso per mesi dalla moglie: ci sono ancora diversi punti oscuri sulla sorte di. È stata una sorpresa per molti il blitz della polizia in via del Ciclamino ieri all’alba per arrestare, come presunto assassino di Pierina Pagai. L’accusa ha trovato la prova chiave della sua colpevolezza in un video della telecamera posta sul retro della farmacia, che si affaccia proprio sul garage del civico 31. Avrebbe ripreso una figura che esce dal garage la notte del 3 ottobre, quando la 78enne venne brutalmente uccisa con un coltello.