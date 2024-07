Coraggio personalità e determinazione | l’Italia femminile ha ciò che manca alla Nazionale maschile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Che belladi Andrea Soncin. E non solo per il poker rifilato ieri seraFinlandia, che ha permesso alle Azzurre di qualificarsi a Euro2025; tra l’altro, qualificate al primo posto del girone, in un gruppo dove erano presenti anche Olanda e Norvegia, due nazionali che hanno fortemente contribuitocrescita del calcio. All’annuncio dei gironi davanogià per terza o quarta, ovvero playoff per raggiungere un posto all’Europeo in Svizzera; invece, proprio come accaduto in Nations League pochi mesi prima, le ragazze di Soncin hanno dimostrato di non avere paura e di affrontare le loro avversarie con la giusta fame che bisogna avere quando si vuole portare a casa un match.