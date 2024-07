Chicago Fire 12 da stasera su Italia 1 | trama cast e anticipazioni sul primo episodio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’universo di Onecontinua a regnare sovrano, tanto che la NBC ha rinnovato tutte e tre le serie:Med,PD e, naturalmente,, questo significa chetornerà per la 13ª stagione. Ma Intanto per i fanni l’estate si fa calda con l’arrivo in prima serata su1, da(17 luglio), la stagione 12 di. Una stagione più breve rispetto alle precedenti, con solo 13 puntate, a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che hanno bloccato Hollywood la scorsa estate. ATTENZIONE, seguono piccoli SPOILER!!!12 LALa serie riparte sei mesi dopo il finale della precedente stagione. Dopo esser sopravvissuto, una volta rientrato alla caserma 51 Mouch chiede di farsi chiamare con il suo vero nome McHolland.