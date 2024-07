Che ruolo si è trovato a recitare Trump Giovanna Botteri e il potere del sangue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Per Donaldla strada è tutta in discesa, il problema sarà capire cosa succederà sul fronte democratico».non ha dubbi: l'agguato a colpi di fucile di sabato in Pennsylvania, concluso miracolosamente con il solo ferimento all'orecchio del candidato repubblicano alla Casa Bianca (e la morte dell'assalitore, Matthew Crooks), è il lasciapassare per la vittoria alle presidenziali del prossimo novembre. Dall'altra parte della barricata politica, invece, c'è un Joe Biden sempre più debole e nei sondaggi e fragile sua nella immagine, ancora più se paragonata alla straordinaria tempra dimostrata dadopo lo sparo.