Cabal all’Inter tutto fatto! Chiusura immediata | tutti i dettagli – SM

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Èil difensore individuato dcome alternativa di Alessandro Bastoni dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’affare è in. Eccodella trattativa col Verona.– L’Inter è pronta a chiudere la trattativa per Juan David, difensore classe 2011 del Verona. Il trasferimento dovrebbe concludersi entro le prossime 48 ore, con entrambe le parti che sembrano desiderose di finalizzare l’accordo il prima possibile. L’arrivo dirappresenta un importante colpo di mercato per i nerazzurri, che continuano a rafforzare la loro rosa in vista della nuova stagione. Il club nerazzurro ha accelerato i tempi della trattativa per assicurarsi il talento colombiano, che sarà il “sostituto” del canadese Buchanan, attualmente infortunato.